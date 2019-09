Prime d'activité : qui peut en bénéficier et comment ?

publié le 21/09/2019 à 06:06

La prime d'activité est un complément de revenu de 160 euros par mois en moyenne. Cette aide concerne désormais plus de 5 millions de ménages français, depuis son élargissement, mis en place depuis le 1er janvier 2019, il s'agissait d'une réponse du gouvernement au mouvement des "gilets jaunes".

La prime d'activité est versée tous les 5 du mois, sous conditions de ressources, aux salariés et travailleurs indépendants de plus de 18 ans. Les seuils précis pour être éligible dépendent cependant de la situation familiale. Elle est accessible aux actifs qui touchent entre 0,5 et 1,5 fois le SMIC.

Les jeunes ne sont pas exclus, les étudiants salariés, même stagiaires, et les apprentis y ont droit, à condition de percevoir au moins 78% du SMIC, c'est-à-dire un salaire mensuel à hauteur de 932 euros nets par mois minimum.

Une fois les conditions ci-dessus remplies, il suffit de faire une simulation sur Internet afin de s'assurer d'être éligible. Il en existe un pour les salariés qui dépendent du régime général, la Caisse d'Allocation Familiale et un autre pour ceux qui dépendent du régime agricole, le CMSA. Plusieurs document y sont demandés comme le numéro de Sécurité sociale ou un relevé d'identité bancaire.

Après examen du dossier, vous recevez une notification d'attribution pour une période de 3 mois. La période de référence est le trimestre précédant le trimestre où vous percevez la prime d'activité. Ce montant reste fixe pendant 3 mois et ne tient pas compte des changements de ressources du foyer.

Une fois la simulation effectuée et l'éligibilité confirmée, il ne reste plus qu'à faire la demande sur le site. Il est aussi possible de la faire auprès des points d'accueil de la CAF ou d'une Maison de services au public.