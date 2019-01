Prime d'activité : plus que 9 jours pour percevoir le premier mois

publié le 17/01/2019 à 06:02

La prestation, dont le montant et le plafond ont été revus à la hausse par Emmanuel Macron après les manifestations des "gilets jaunes", va désormais bénéficier à près de 5 millions de salariés, étudiants et travailleurs indépendants touchant un revenu proche du Smic.



À l'origine destinée aux foyers les plus modestes, l'aide a été remodelée par le gouvernement pour que davantage de bénéficiaires puissent la toucher. Selon les simulations, les célibataires sans enfant gagnant jusqu’à 1.806 euros nets mensuels, et les familles monoparentales avec des revenus allant jusqu’à 2.290 euros nets par mois sont à présent éligibles au complément de salaire.

Il est nécessaire pour les non-allocataires et ceux qui ne bénéficient pas encore de la prime d'activité, d'effectuer leur demande jusqu’au 31 janvier, date butoir pour déposer un dossier sur le site, ou dans l'un des bureaux de la Caisse d'allocations familiales (Caf).

Une date limite de dépôt pour le premier mois

Mais le délai pour percevoir le premier mois de la prime est beaucoup plus court. Il faut en effet avoir soumis le formulaire de demande rempli avant le 25 janvier pour s'assurer d'être pris en compte dans le premier versement de l'année, qui s'effectuera le 5 février. Toute demande remise après la date fixée entraînera la perte irréversible du premier versement de la prestation.



Un simulateur permet d'estimer si l'on est éligible à cette prime reste à disposition des internautes sur la Caf.fr. Si début janvier, la plateforme avait enregistré un taux record de consultations, il a été établi que plus de 20% des bénéficiaires ne menaient pas leur demande à son terme. Un chiffre susceptible d'évoluer avec les 100.000 dossiers à l'étude depuis le 1er janvier 2019.