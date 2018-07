publié le 27/04/2017 à 20:48

Clic clac Kodak ! Marine Le Pen et Emmanuel Macron à l'offensive dans la bataille des images. La candidate du Front national a pris la mer ce matin au Grau du Roi (Gard) avant un grand meeting à Nice. Une sortie en compagnie de Gilbert Collard. Cet après-midi le candidat d'"En marche", lui, avait les pieds bien sur terre, à Sarcelles. À 10 jours du premier tour, la campagne prend donc des allures de shooting géant. Alors les Français sont-ils dupes ? Qui gagnera la guerre des images ? Également dans On refait le monde : les manifs pour protester contre l'affiche du second tour et Audrey Pulvar écartée de l'antenne de CNEWS.



On refait le monde avec :

- Élisabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur

- Olivier Mazerolle, présentateur du Grand Jury

- Annie Lemoine, journaliste

- Christian Menanteau, chroniqueur économique sur RTL