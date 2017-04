et La rédaction numérique de RTL

publié le 20/04/2017 à 20:24

L'émission du jeudi 20 avril sur France 2 contient, selon Olivier Mazerolle, une notion de "travail obligatoire", à la fois pour les candidats et les journalistes. "C'est une émission dont je me serais bien passé", déclare-t-il, ajoutant que les candidats ont de toute façon l'occasion au quotidien de pouvoir exprimer leurs idées, du matin au soir, chez les différents médias. Pour Nicolas Domenach, il faudra tout de même "surveiller l'audience" de cette émission, qui pourrait être importante en raison du grand nombre d'indécis.



Alain Duhamel, lui, estime que la soirée paraîtra très longue à tout le monde, mais que ce ne sera pas "très sanglant". Il peut, selon lui, y avoir tout de même "une bonne grosse gaffe" commise par l'un des candidats et qui pourrait lui coûter un ou deux points. Nicolas Domenach pense que certains "petits" candidats vont "tenter un coup", puisque c'est leur dernière carte à jouer avant le premier tour.

Christian Menanteau estime que ces "quasi-monologues" vont être pesants et que la plupart des téléspectateurs "ne tiendront pas jusqu'au bout". Alain Duhamel va dans son sens en affirmant que s'il était devant sa télévision, il choisirait "autre chose" En outre, les candidats qui passent en fin de série auront selon lui l'inconvénient de ne pas voir leur message être entendu.