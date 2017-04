Présidentielle : un scrutin incertain, un électorat volatile

et La rédaction numérique de RTL

publié le 21/04/2017 à 21:27

Pour Gilles Finchelstein, nous sommes actuellement dans une démocratie à l'état gazeux, avec une "mobilité électorale" qui augmente fortement et qui rend très difficile toute prévision quant à l'issue du scrutin présidentiel. "On sait que 4 candidats peuvent accéder au second tour", affirme-t-il, "l'incertitude est totale". La fusillade qui a eu lieu jeudi 20 avril à Paris plonge en outre cette élection dans une ambiance très particulière.



Pour Christophe Seltzer, il faut avant tout "rester positif. Reconnaissant que les moyens de lutte contre le terrorisme existent, il estime cependant qu'il faudrait peut-être revoir les conditions de couverture médiatique de ces événements. Pour Alexandre Malafaye, l'élection de Marine Le Pen à l'Élysée "ferait plaisir aux jihadistes". Il juge que "quelque chose est en train de couver", qui pourrait pénaliser notamment Nicolas Dupont-Aignan, dont une partie de l'électorat pourrait se reporter sur Marine Le Pen ou François Fillon.

Évoquant les "petits candidats", Christophe Seltzer tient à s'opposer à l'idée selon laquelle ils pourraient être "responsables" de l'absence au deuxième tour de l'un des "grands candidats". De même, l'abstention ne doit pas selon lui être pointée du doigt mais constitue une force qui doit être reconnue.





On refait le monde avec :



Alexandre Malafaye, président de Synopia

Gilles Finchelstein, président de la Fondation Jean Jaurès

Christophe Seltzer, porte-parole de Génération libre

Romain Renner, RTL.fr