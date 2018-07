et La rédaction numérique de RTL

publié le 30/12/2016 à 14:22

La Russie a annoncé vendredi 30 décembre l'expulsion de 35 diplomates américains avant de se rétracter. Le pays se réserve toutefois "le droit de prendre des mesures de rétorsion", a toutefois indiqué Vladimir Poutine. Une réaction à la décision de Barack Obama, la veille, d'ordonner le renvoi du sol américain de 35 agents russes. La Maison-Blanche accuse Moscou de piratage informatique dans le but de brouiller la candidature de Hillary Clinton lors de la présidentielle américaine. Une escalade qui fait penser aux sombres heures de la guerre froide.



Il ne faut cependant pas céder à la panique, d'après Jean-Éric Branaa. "Dans 26 jours, Barack Obama ne sera plus là. C'est Donald Trump qui prendra la suite. Or il a annoncé qu'il avait plutôt une amitié naissante avec Poutine", confie le spécialiste des États-Unis. D'autant que cette sympathie semble partagée. En effet, l'hôte du Kremlin avait déclaré dans ses vœux qu'il aimait bien le magnat de l'immobilier. Vladimir Poutine a d'ailleurs annoncé vendredi qu'il "restaurera les relations américaines au vu de ce que sera la politique du président américain Donald Trump".

Dans l'attente de l'investiture de Donald Trump, les tensions peuvent toutefois perdurer. "Il va y avoir une petite escalade", prévoit le maître de conférences à l'université Paris 2, mais celle-ci sera "limitée". Jean-Éric Brana estime que c'est Barack Obama qui pourrait recourir à son pouvoir de nuisance, davantage que son homologue russe. "Il est un petit peu activiste depuis un mois, il met des bâtons dans les roues" de Donald Trump, explique-t-il.