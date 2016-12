Moscou promet des représailles après les sanctions américaines

Washington accuse Vladimir Poutine d’ingérence dans la présidentielle américaine et a promis l’expulsion de 35 agents russes.

Crédit : ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFP Le président russe, Vladimir Poutine

par Marie Demeulenaere , Avec AFP publié le 30/12/2016 à 09:32

Les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie continuent de se détériorer. Le président américain Barack Obama a été le premier à sortir de ses gonds, en accusant la Russie d'avoir orchestré des piratages informatiques qui ont mené au vol et à la publication de milliers d'emails de responsables démocrates, brouillant le message de la candidate Hillary Clinton lors de la campagne électorale américaine. Le Kremlin a rejeté jeudi "catégoriquement" ces "accusations infondées", affirmant que Washington voulait "détruire" ses relations avec Moscou et promettant des mesures de rétorsion "adéquates".



Les mesures annoncées par Barack Obama prévoient notamment l'expulsion de 35 agents des services de renseignements russes et la fermeture de deux sites utilisés par ces services à New-York et dans l'État du Maryland, près de Washington. Les sanctions ne s'arrêteront pas là, a précisé le président américain, prévenant que les États-Unis prendront d'autres mesures "au moment que nous choisirons", y compris des opérations secrètes dont le public ne sera pas informé. Les mesures annoncées visent également le "niveau inacceptable de harcèlement" subi depuis un an par les diplomates américains à Moscou, de la part de la police ou des services de sécurité russes.

Obama soutenu par les républicains

Barack Obama a également lancé un appel à une sorte d'union sacrée internationale pour faire revenir Moscou dans le droit chemin et l'empêcher de mener des mesures de déstabilisation dans des pays étrangers. Les "amis et alliés" des États-Unis doivent "travailler ensemble pour contrer les efforts de la Russie visant à saper les bonnes pratiques internationales et à s'ingérer dans le processus démocratique", a-t-il déclaré. Les sanctions décidées par Barack Obama moins d'un mois avant son départ de la Maison-Blanche sont une pierre dans le jardin de Donald Trump, qui ne croit pas à l'ingérence de Moscou et veut réchauffer les relations américano-russes.



L’actuel résident de la Maison-Blanche sait aussi que beaucoup de responsables républicains ne partagent pas l'analyse de son successeur et sont favorables à des sanctions contre Moscou. John McCain et Lindsey Graham, deux "faucons" républicains du Sénat, ont estimé que Moscou s'en tirait bien et ont promis "de mener l'offensive dans le nouveau Congrès pour imposer des sanctions plus fortes". Barack Obama a ordonné qu'un rapport complet sur les piratages informatiques menés pendant la campagne présidentielle lui soit remis avant son départ de la Maison Blanche.