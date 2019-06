Pourriez-vous relever le défi "10 jours sans écran" ?

publié le 09/06/2019 à 10:08

Les chercheurs sont unanimes : il est indispensable de modérer le temps passé par les enfants devant les écrans. Deux heures par jour maximum et pas avant 3 ans, c'est ce que recommandent la plupart des études.



Pour limiter ce temps passé sur les téléphones, devant l'ordinateur ou la télévision, le Canada a mis en place un défi : les "10 jours sans écran". Un défi que les écoliers de la ville du Teich, en Gironde, s'apprêtent à relever du 11 au 21 juin, à l'initiative de la FCPE (Fédération des Conseils de Parents d'Élèves, ndlr) locale.

Mais comment faire pour éloigner ces enfants des écrans pendant aussi longtemps ? "Grâce à des carnets individuels remis à tous les enfants, où ils pourront marquer des points à chaque fois qu'ils supprimeront un écran sur des moments stratégiques : le matin, le midi, le soir, aux moments des repas et juste avant le coucher", explique au micro de RTL Amandine Naudy, la présidente de la FCPE du Teich. "On mettra en place un compteur de points qu'il faudra faire exploser", poursuit-elle.

L'initiative est largement appréciée par les parents. "C'est une façon de se réapproprier d'autres jeux et de réapprendre à faire des choses en famille", estime Sophie, une maman. Et d'autres sont carrément plus motivés que leurs enfants, à l'image de Virginie : "On est tous addict. Je ne sais pas si je ne vais pas prendre un petit carnet et noter mes propres points, je serai trop contente !", s'enthousiasme-t-elle. Et pour aider tous les participants à se passer des écrans, de nombreuses activités quotidiennes leur seront proposées durant ces 10 jours.