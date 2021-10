Pourquoi les Macron ont reçu un couple d’oies pour leur anniversaire de mariage

Le couple présidentiel, Emmanuel et Brigitte Macron, fête ce mercredi 20 octobre ses 20 ans de mariage. Un fait anecdotique, mais dont a décidé de se saisir Peta, association de défense des droits des animaux, pour faire passer un message au président de la République sur les conditions d'élevage des oies.

En guise de cadeau d'anniversaire, l'organisation a renommé deux oies du sanctuaire des Douages, un refuge d'animaux "issus d'élevages ou sauvés de l'abattoir" selon son site officiel, en l'honneur du couple. Les palmipèdes portent donc à présent les noms de "Brigitte" et "Emmanuel".

"Les oies sont des animaux loyaux et fidèles qui protègent farouchement leurs partenaires et forment souvent de longues unions, explique PETA dans une lettre envoyée au président et à Brigitte Macron. Il semble donc approprié de célébrer votre heureux anniversaire de mariage par l’adoption symbolique de deux individus qui pourront jouir d’une longue vie ensemble dans un sanctuaire".

Avec ce geste, l'association souhaite attirer l'attention du chef d'État sur la condition des oies élevées dans le cadre de la production de foie gras. Ces derniers "sont voués à une vie de souffrance. Ils passent les dernières semaines de leur vie à être gavés à l'aide d'un tube métallique d'une telle quantité de céréales que leurs foies deviennent malades et gonflent jusqu'à 10 fois leur taille normale (...) Cette méthode est si cruelle que de nombreux pays l'interdisent."