Cela fait cinq jours qu'un fauve se déplace en liberté dans le Pas-de-Calais. Un félin identifié par la gendarmerie comme étant un puma a en effet été aperçu à plusieurs reprises. Malgré un important dispositif, la gendarmerie n'a pas été en mesure de capturer l'animal. La préfecture a décidé, à regret, d'autoriser son l'abattage. Le danger est en effet bien réel pour les humains qui pourraient croiser sa route. Mais pour l'instant, le puma qui dispose de grande capacité de camouflage, reste introuvable.

C'est une habitante d'une commune près d'Abbeville qui a repéré l'animal mercredi. Depuis, le félin a été aperçu à plusieurs reprises sur un rayon de 15 kms. Des traces fraîches ont même assuré sa présence. Les habitants sont forcément inquiets :"Il peut aller partout, surtout qu'avec les couleurs de l'automne, il n'est pas facile à repérer (...) Un jour il va avoir faim et va devoir trouver de la nourriture, il ne faudrait pas qu'il se jette sur une personne".

Pourtant, en cinq jours, une quarantaine de gendarmes a été déployée, aidée par un hélicoptère mais l'animal rode toujours. Alors, Henri Dejonghe, le maire d'Auxi-le-Château, une commune proche d'Abbeville, appelle ses habitants à la prudence :"Ne pas s'approcher d'un animal qui pourrait être un animal qui n'a pas connu l'homme. Il ne faut pas en lisière de bois, ne pas provoquer les choses".

À ce jour, aucune disparition de félin n'a été recensée par les autorités. Les habitants s'interrogent :"Comment est-il arrivé là ? Si on pouvait le retrouver sans le tuer ce serait parfait", lance Julien. Ce dimanche, le dispositif de gendarmes à été levé, ce sont des bénévoles qui ont repris le relais pour retrouver l'animal, qui aurait été de nouveau aperçu sur le secteur à la mi-journée.

