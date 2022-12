Pourquoi les Français se sont posé des questions étranges en 2022 ?

Ce lundi 15 décembre est la date de sortie annuelle du classement des recherches faites en 2022 sur Google. Durant cette année, les Français se sont posé d'étranges questions. Tout d'abord, les trois termes les plus recherchés en 2022 ont été Ukraine, Coupe du monde 2022 et Russie.

Mais ce qui est plus étonnant, c'est que le mot le plus recherché a été "ludique". Cette donnée s'explique par le fait qu'en juin dernier, les lycéens en filière pro ont passé l’épreuve de français. Le thème de cette épreuve était "le jeu est-il toujours ludique ?". Problème, une majorité d’élèves ne connaissait pas la signification du terme ludique, et c'est donc en sortant du bac que de nombreux étudiants sont allés voir la définition sur Google, afin de connaître l’étendue des dégâts.

Concernant les questions que les Français se sont le plus posées, il y a de quoi être perplexe. Logiquement, la première a été "cas contact, que faire ?" et la seconde "pourquoi la guerre en Ukraine ?". Mais c'est la suite qui est plus bizarre. En 7ᵉ position, on trouve notamment "Nupes, c’est quoi ?". Même eux, je crois qu'ils n'ont pas vraiment la réponse, mis à part que c'est le bazar. Mais le plus étonnant, c'est la huitième question : "Pourquoi les cornflakes ont été inventés ?".

Cette question est partie d'une vidéo TikTok qui a fait le buzz et qui a donné l’explication pour laquelle les cornflakes ont été inventés. Cela s'est déroulé en 1894, dans un sanatorium du Michigan, où le docteur John Harvey Kellogg était persuadé que le meilleur moyen d’être en bonne santé était d’avoir une alimentation saine. L’un des piliers de sa méthode, c'étaient ces pétales de blé inventés par accident, car il avait laissé trop refroidir des céréales bouillies. Pour ne pas gâcher, il les a grillées et écrasées.

Ensuite, le docteur Kellogg était persuadé que les aliments trop sucrés, salés, pimentés provoquaient des comportements impurs, tandis que des aliments sans trop de goût, comme ses cornflakes, allaient faire passer leurs sales manies aux gens, comme fumer, boire ou même pire du point de vue du chrétien rigoureux qu’il est. C’est ainsi que le docteur a décidé de vendre ses Kellog’s Corn flakes en prétendant qu’ils faisaient passer l’envie de se masturber !

