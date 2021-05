Pourquoi les enfants devraient parler de la Résistance à l'école ce jeudi

publié le 27/05/2021 à 14:40

Ce jeudi 27 mai, vos enfants vont probablement parler de la Résistance en classe. Des débats, des conférences, des rencontres ou des activités de toutes sortes sont d'ailleurs organisées dans le pays, et notamment dans certaines écoles, pour rendre hommage à ceux qui ont lutté contre le régime de Vichy et l'occupation nazie pendant la Seconde guerre mondiale. À Besançon, par exemple, le lycée Jules Haag a lancé un site internet réalisé par des élèves et enseignants sur le sujet, rapporte France 3 Bourgogne Franche-Comté.

En effet, le 27 mai a été déclarée en 2014 par l'Assemblée nationale journée nationale de la Résistance. Cette commémore l'anniversaire de la première réunion du Conseil national de la Résistance (CNR), le 27 mai 1943. Jean Moulin, envoyé par le général de Gaulle, souhaitait ainsi unifier les différents mouvements de la Résistance.

En cette journée, les enseignants sont invités par le ministère de l'Education nationale à parler de la Résistance avec leurs élèves, et à réfléchir aux valeurs portées par le mouvement pendant la Seconde guerre mondiale. Ils disposent de ressources spécifiques pour travailler et organiser des discussions sur le sujet.