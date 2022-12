Pourquoi le Père Noël s’habille-t-il toujours en rouge ?

Non, Coca-Cola n'a pas façonné le Père Noël et sa célèbre tenue rouge. Pour comprendre d'où vient ce choix du rouge, il faut revenir aux origines du Père Noël. Au IIIème sicèle, en Turquie, il ne s'appelle pas encore Père Noël... mais Nicolas.

À la suite d'un héritage, le destin de Nicolas va alors changer. Il décide, dès lors, d'aider les personnes les plus démunies, mais également d'offrir des cadeaux aux plus petits. Sa générosité sera telle que l'Église le proclamera Saint-Nicolas, protecteur des enfants et donc bâtisseur du Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui.

Où le rouge dans tout ça ? On y vient. Durant le Moyen Âge, Saint-Nicolas est souvent représenté avec une cape rouge. Bien qu'à l'époque les illustrateurs soient libres de choisir la couleur, le rouge était fréquemment présent. Au XVIIᵉ siècle, la légende traverse l'Atlantique avec la densification des échanges entre l'Europe et le "Nouveau monde". Sinterklaas devient alors Santa Claus et est associé à la fête de Noël.

Et Coca-Cola débarque au milieu des cadeaux

C'est là, que Saint-Nicolas commence à être remplacé par le Père Noël et son portrait ne changera pas : une grande barbe blanche, un personnage joufflu, les rennes volants, le traîneau et le manteau rouge. Ce n'est qu'à partir de 1930 que Coca-Cola va mettre son grain de sel dans la longue vie du Père Noël, pour des raisons publicitaires.

En effet, contrairement à la saison estivale, la boisson de la firme américaine se vend beaucoup moins bien durant l'hiver. Pour augmenter les achats, les communicants décident alors de mettre sur pied une publicité associant la boisson avec l'idole des enfants. C'est le succès planétaire de cette publicité qui finira par fixer l'image du Père Noël dans la tête des enfants du monde entier... et de leurs parents.

