Pourquoi le Louvre était fermé le lundi 27 mai ?

et AFP

publié le 29/05/2019 à 14:34

Il était impossible de se rendre au Louvre lundi et mardi 27 et 28 mai. En effet, le musée était fermé en raison de problèmes d'effectifs. Le personnel d'accueil était en arrêt de travail. Le site a pu rouvrir ce mercredi 29 mai avec deux heures de retard, selon la direction.



Réuni en assemblée générale, le personnel a décidé de reprendre le travail, a indiqué un porte-parole de la CGT. "Malgré la reprise du travail, nous estimons qu'aucune garantie n'a été donnée sur l'augmentation des effectifs. Nous restons vigilants et poursuivons les négociations", a-t-il ajouté.

Lundi, des agents d'accueil du Louvre avaient manifesté près des colonnes de Buren, sous les fenêtres du ministère de la Culture, "contre le sous-effectif face à l'hyper fréquentation" du musée. Mardi était le jour de fermeture hebdomadaire du musée le plus visité au monde, dont la fréquentation a franchi la barre des 10,2 millions de visiteurs en 2018.