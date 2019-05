VIDÉO - Découvrez à quoi ressemblera le futur métro francilien

publié le 28/05/2019 à 14:01

Depuis janvier dernier, le futur train "MP14" (Matériel sur pneu conçu en 2014) est testé sur la ligne 1 du métro francilien, la nuit hors service voyageurs. Ces nouvelles rames seront mises en service dès fin 2019, début 2020 et déployées jusqu'en 2024. Financé par Île-de-France Mobilités et construit par Alstom, il sera plus écologique, confortable et aura plus de capacité.



Ce tout nouveau train sera "divisé en huit voitures, contre six actuellement", indique Jean-Louis Perrin, Directeur général adjoint d’Île-de-France Mobilités. "La capacité sera donc augmentée de 30 %", indique-t-il. Aussi, les métros circuleront avec une fréquence accélérée, passant d'"un train toutes les 85 secondes à un train toutes les 80 secondes" permettant de transporter "40.000 personnes par heure contre 30.000 actuellement", ajoute-t-il.



Le MP14 accompagnera jusqu’en 2024 les évolutions des lignes, en termes de trafic notamment. En effet, les prolongements au nord vers Saint-Denis Pleyel et au sud à l’aéroport d’Orly devraient faire passer le nombre de voyageurs quotidiens de 500.000 à 1 million. "L'objectif est d'apporter du confort et un meilleur service aux voyageurs notamment en terme de ponctualité et de régularité des trains", souligne Jean-Louis Perrin.

Un métro plus écologique et plus confortable

Le MP14 "réduira de 20 % la consommation énergétique des rames" par rapport au train dernière génération MP05, estime Jean-Louis Perrin. Il sera également beaucoup plus confortable pour les voyageurs qui disposeront de ports USB dans chaque voiture afin de recharger leurs appareils et de nouveaux sièges plus ergonomiques.

Le "bruit intérieur sera diminué de 40 %", soit "deux décibels", indique le Directeur général adjoint d’Île-de-France Mobilités. Il ajoute qu'un travail a été fait sur l'éclairage et la luminosité. En effet, il y aura un "code couleur", des lumières "agréables et pas agressives", "un éclairage sous les sièges" ainsi qu'un "changement d'ambiance en fonction des zones de circulation" du métro.



Pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire "tous les gens qui ont du mal à se déplacer", précise-t-il, "six places par voiture leur seront réservées soit 48 places par train". "Les sièges seront de couleur rouge corail et facilement accessibles car proches des portes", déclare-t-il. Les personnes en fauteuil roulant auront des emplacements dédiés dans la première et la dernière voiture du métro.

Des essais en cours

Après des essais "statiques" visant à valider les fonctionnalités de base du matériel, les essais "dynamiques" seront menés jusqu’à l’été 2019. L'objectif est de vérifier avec précision les performances de la rame : freinage, traction, compatibilité électromagnétique, confort acoustique, confort climatique, entre autres.



La RATP réalisera enfin des essais sur le système de conduite automatique des trains et les moyens audiovisuels embarqués sur la ligne 14. Ce n’est qu’une fois ces essais réalisés et l’autorisation de mise en service obtenue, que la première rame entièrement équipée et aménagée transportera des voyageurs.

Quelles sont les lignes de métro concernées ?

Il est prévu d'équiper trois lignes : la 14 dès fin 2019, début 2020, la 4 et la 11 jusqu'en 2024. Par ailleurs, la ligne 4 sera automatisée en 2022. Le planning a été adapté en fonction des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024. Au total, 200 nouvelles rames ont été commandées pour plus de 2 milliards d'euros sur une quinzaine d'années, entièrement financées par Île-de-France Mobilités.