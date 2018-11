publié le 13/11/2018 à 14:02

Le kilo a maigri : c'est le constat sans appel des scientifiques, alors que la Conférence générale des poids et mesures se réunit à partir du 13 novembre à Paris. Cet organisme est très important, puisque c'est lui qui définit avec une extrême précision la valeur exacte du kilogramme.

Le problème, c'est que le kilo étalon, conservé à Sèvres près de Paris, a lui-même perdu du poids. Pourtant bien à l'abri sous ses trois cloches de verre, le "grand K" pèse désormais 50 millionièmes de grammes de moins qu'il y a 130 ans. Cela équivaut au poids d'une aile de mouche.



Rien de grave au demeurant, mais pour les scientifiques, c'est tout de même trop d'incertitudes. "Pour les médicaments, pour des traitements même au niveau des cellules, on va au microgramme. Or, quand vous partez d'un kilo pour arriver au microgramme, il faut que vous fassiez des tas de divisions. Chacune de ces divisions va rajouter des incertitudes", explique Thomas Grenon, directeur général du Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE).

Pour le grand public, rien ne change

Les chercheurs ont donc imaginé une nouvelle façon de définir le kilo, qui ne soit plus liée à un objet matériel. Ils ont opté pour une formule de physique complexe : la constante de Planck, associée à la mesure d'une force électrique.

La mesure est, dit-on, immuable. On veut bien le croire, d'autant plus que pour le grand public, cela ne change rien. "Tout a été fait pour que personne ne s'en rende compte. Le jour où la nouvelle définition sera adoptée, votre kilo de carottes vaudra toujours un kilo de carottes sur le marché", rassure Thomas Grenon.



Depuis 1983, le mètre n'est plus non plus défini par un étalon physique mais par la vitesse de la lumière dans le vide. Lors de cette conférence, le kelvin, l'ampère et la mole devraient également être redéfinis selon des constantes universelles.