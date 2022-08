Pourquoi le bikini s’appelle-t-il ainsi ?

Si le bikini s'appelle bikini, ce n'est qu'une affaire de business, ou un coup marketing. En 1936, les premiers maillots deux pièces font leur apparition. Ils sont en laine et la culotte se porte au-dessus du nombril. À l'époque, un ingénieur automobile Français, Louis Réard, cherche encore sa voie. Après un an dans l'univers des voitures, il choisit de reprendre le magasin de vêtements familial et cherche une idée révolutionnaire. Il constate que l'été, les femmes en deux pièces ont tendance à baisser le bas de leur maillot pour mieux bronzer.

Il créer donc un maillot de bain deux pièces, beaucoup plus osé. Sauf qu'à une semaine de la présentation de sa création en grande pompe, le maillot n'a toujours pas de nom. Mais le 1er juillet 1946, un événement va faire la une de l'actualité : les États-Unis ont lancé une bombe atomique sur l'Atoll de Bikini, un caillou inhabité au large d'Hawaï, pour un essai. Le mot Bikini est partout, et dans la tête de Louis Réard ça fait tilt. 6 jours plus tard, à la piscine Molitor, dans le très chic XVIᵉ arrondissement de Paris, il présente son bikini, qui fait l'effet d'une bombe.

Le bikini va faire scandale avant de faire fureur et s'imposer sur toutes les plages du monde, même à Hawaï, tout près de l'Atoll de Bikini.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info