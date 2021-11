Comment la 5G va rendre les voitures plus sûres

5GCroCo : c'est le nom du projet européen, qui associe sept pays, pour rendre les routes plus sûres. Si on se projette à la fin de la décennie, beaucoup de véhicules seront déjà connectés en 5G. Cinq fois par seconde, ils communiqueront leur position à des serveurs et seront géolocalisés immédiatement, ce qui permettra de repérer très vite les bouchons et les véhicules arrêtés au milieu de la route. On pourra aussi avertir du danger les autres usagers de la route plusieurs centaines de mètres à l'avance.

On monte dans une 3008 équipée d'une antenne 5G. La route est fermée pour l'occasion sur le circuit. On a formé artificiellement un bouchon à la sortie d'un virage en épingle à cheveux. Le conducteur ne peut pas le voir avant d'arriver dessus. Donc, potentiellement beaucoup trop tard. Grâce à la connexion 5G, la collision va être évitée.

"On a connecté le système 5G avec le système d'aide à la conduite et vous allez voir que le véhicule, automatiquement, va décélérer par anticipation avant même que le conducteur ait pu voir le danger", explique Laurent Dizambourg, qui travaille dans le service innovation du constructeur automobile Stellantis. "Le système détecte la présence de bouchons et permet une décélération jusqu'à 30 km/h. Ce n'est pas un freinage d'urgence, c'est un ralentissement qui permet d'arriver sur la zone dangereuse à une vitesse réduite", constate-t-il lors d'une démonstration.

Pour l'expérience, la voiture a été paramétrée pour ralentir 130 mètres avant l'obstacle, car la vitesse est modérée. Mais on peut fixer une distance beaucoup plus grande si on roule plus vite.

Conduire des voitures à distance

Autre nouveauté : la 5G permettra de conduire des voitures à distance. Là, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Matthias se trouve à 70km. Nous sommes à Sarrebruck et sur le parking, il y a une voiture bardée de caméras et de capteurs. Elle est aussi connectée en 5G.

Matthias est assis derrière un volant. Il se connecte à distance au véhicule garé sur le parking de Sarrebruck. Il le voit sur son écran et le conduit comme une voiture téléguidée. Et c'est la 5G qui offre cette fluidité. "On voit tout l'intérêt de la connectivité 5G, qui va offrir à la fois aux téléopérateurs une vue de tout ce qui se passe autour du véhicule, avec des caméras haute définition, et également un temps de réaction très court, c'est-à-dire qu'il va vraiment sentir le véhicule bouger et pouvoir agir en temps réel, explique Arnaud Vamparys, responsable réseau radio chez Orange. C'est vraiment immédiat, quelle que soit la distance à laquelle il se trouve".

On peut imaginer plusieurs cas d'usage pour cette conduite à distance. Par exemple, une navette autonome sans chauffeur, bloquée par un obstacle qu'elle n'arrive pas à contourner. Les premières voitures 5G sont prévues pour 2024 et un an plus tard, les opérateurs français devront avoir couvert en 5G 15.000 kilomètres d'autoroutes et de routes principales.