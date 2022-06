Pourquoi la fête de la musique a-t-elle lieu le 21 juin ?

La fête de la musique célèbre ses 40 ans cette année. Comme tous les ans, elle est organisée le 21 juin et cette année, ce sera donc un mardi. Des milliers de musiciens et groupes de musique joueront gratuitement dans les rues, dans les bars et les cafés de tout le pays.

Cette fête a été initiée par le ministère de la Culture le 21 juin 1982. À cette époque, Jack Lang est le ministre de la Culture et nomme Maurice Fleuret au poste de directeur de la musique et de la danse. Ce dernier est chargé de réfléchir sur la pratique musicale et son évolution en France et souhaite une "libération sonore".

Une enquête sur les pratiques culturelles des Français, menée en 1982, montre qu'un jeune sur deux joue d'un instrument de musique, mais que les manifestations musicales ne concernent qu'une minorité des Français. Face à ce constat, Jack Lang, Maurice Fleuret et Christian Dupavillon, architecte scénographe, décident d'organiser une grande manifestation musicale ouverte à tous le jour du solstice d'été : le 21 juin.

Cette manifestation est rapidement devenue la fête de la musique telle qu'on la connaît aujourd'hui et s'est exportée dans de nombreux autres pays. Ces derniers la célèbrent également en ce jour le plus long de l'année.

