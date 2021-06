Nantes : 3.000 personnes rendent hommage à Steve

Deux ans jour pour jour après la mort de Steve Maia Caniço, un cortège sillonne les rues de Nantes afin de lui rendre hommage. Le jeune Nantais était tombé dans la Loire lors d'une intervention controversée des forces de police lors de la Fête de la musique, en 2019. Le corps de Steve avait été retrouvé plus d'un mois plus tard et l'émotion reste vive à Nantes.

Ce rassemblement intervient après de nouveaux éléments concernant l'enquête sur la disparition de Steve. Vendredi, le procureur Philippe Astruc avait annoncé que, selon l'enquête, le jeune homme était tombé dans la Loire "dans le temps de l'intervention de la police" pour disperser le rassemblement auquel il participait.

Mais selon les informations de Ouest France, la Ville de Nantes ainsi que le commissaire de police ayant dirigé l'opération en question devraient bientôt être convoqués devant le juge d'instruction en charge du dossier.

L'accès au quai Wilson interdit

Le quotidien rapporte que les proches de Steve ont tenu à ce que le rassemblement ait lieu dans le calme. "Ravalez votre colère, ce n’est pas le lieu ni le moment. Il faut canaliser et accepter certaines interdictions. Même si ça nous fait rager", expliquent-ils. Ce message fait référence à l'interdiction de se rendre sur le quai Wilson, lieu du drame.

Un important dispositif de police est prévu tandis que la Ville de Nantes a annulé les concerts et festivités de la Fête de la musique. L'accès au quai Wilson est, lui, interdit depuis vendredi et ce jusqu'à mardi.