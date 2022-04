Pourquoi ce vendredi est-il férié en Alsace et en Moselle ?

Une petite particularité qui risque de faire des jaloux, une année de plus. En Alsace et en Moselle, les habitants bénéficient d'un jour férié ce vendredi 15 avril, à l'occasion du Vendredi Saint. Un jour chômé qui leur permet de profiter d'un week-end de Pâques plus long que sur le reste du territoire français.

Pour comprendre d'où vient ce petit avantage, il faut remonter à 1871, lorsque ces deux territoires ont été annexés par l'Empire allemand en application du traité de Francfort. À travers une ordonnance, les Allemands avaient à l'époque mis en place le jour férié du Vendredi Saint, une fête religieuse qui marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ.

Ce droit a par la suite été maintenu après 1918, au lendemain de la Première guerre mondiale, lorsque l'Alsace-Moselle est repassé aux mains de la France. Celui-ci comprend également un autre jour férié : le lendemain de Noël, soit le 26 décembre.