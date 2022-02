Pourquoi Angers a-t-elle été élue "ville où on vit le mieux" ?

L'Association des villes et villages où il fait bon vivre a sorti son classement 2022 après avoir comparé les 34.827 communes de métropole sur la base de 187 critères. Et le verdict est tombé : Angers prend la première place pour les villes et Guéthary pour les villages. Paris arrivé à la 66ème place cette année (-11 en un an), Lyon est 63ème (-7 places) et Marseille est loin derrière à la 93ème place (-8).

"C'est une ville qui est considérée comme ayant le meilleur air pur, il y a beaucoup d'espaces verts, une qualité de vie qui est reconnue depuis quelques années au bord de la Maine", explique Martial You, chef du service économie à RTL et angevin. "C'est à la fois une ville de taille humaine avec la possibilité de tout faire à un quart d'heure", précise-t-il. D'un point de vue culturel, "vous avez aussi l'histoire, avec le château du Roi René qui vous plonge dans ce médiéval assez formidable, tout le quartier de la bibliothèque municipale, la cathédrale et la Doutre, un quartier de vieilles maisons."

La ville de 156.000 habitants plait beaucoup aux Parisiens car "vous êtes au bord de la Maine, à 1h30 de Paris, pas loin de la gare Saint-Laud", ajoute Martial You. En terme d'immobilier, les prix "ont beaucoup augmenté" ces dernières années avec "des hausses de 16-19% par an", "c'est 3.269 euros le mètre carré." La difficulté "c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'y installer mais peu d'habitations à acheter pour l'instant".