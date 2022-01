Ce vendredi 17 janvier, c'est la journée spéciale immobilier sur RTL en partenariat avec le réseau d’agences Stéphane Plaza Immobilier ! À cette occasion, nous faisons le point sur les grandes tendances du marché et notamment sur ces régions où les Français rêvent de s'installer. Où habiter dans l’après-covid ? Une étude Harris Interactive pour RTL et le réseau d’agences Stéphane Plaza Immobilier sur les comportements et les attentes des Français en termes d'immobilier donne plusieurs éclairages.

Six régions semblent avoir tiré leur épingle du jeu : la Bretagne (15%), la Nouvelle-Aquitaine (15%) et l'Occitanie (13%), la Provence-Alpes-Côte d'Azur (11%) et l'Auvergne-Rhône Alpes (10%).

Quels critères pour changer de région ?

Avec les confinements et l'essor du télétravail, le covid a profondément bouleversé les envies et les attentes des Français concernant leur lieu de vie. Plus d'un Français sur dix a déménagé au cours des deux dernières années, ils sont même 2 sur 5 chez les 25-34 ans, et quasiment la moitié des Français envisagerait un changement de lieu de vie.

D'après l'étude, 73% de ceux qui ont déménagé ou envisagent un déménagement souhaitent habiter dans une maison et avoir un jardin individuel, un balcon ou une terrasse. En 2022, 26% des Français souhaitent déménager vers une commune rurale (ils étaient 30% en 2021) ou la campagne et 14% veulent s'éloigner du centre-ville pour aller vers une zone moins urbanisée.

En cas de déménagement, être à proximité des petits commerces reste une priorité pour 47% des Français, un chiffre stable par rapport à 2021 (49%). En revanche, on note une progression sur la nécessité d'être proche des services de santé, 36% en 2022 contre 32% e en 2021.

Cet article a été réalisé sur la base d'une étude Harris Interactive pour RTL et le réseau d’agences Stéphane Plaza Immobilier sur les comportements et les attentes des Français en termes d'immobilier. L'enquête a été réalisée via deux questionnaires en ligne. L'un réalisé du 29 au 30 avril 2021 auprès d'un échantillon de 1.050 personnes représentatives de la population française âgée de 25 ans et plus et l'autre du 6 au 10 janvier 2022 auprès d'un échantillon de 992 personnes représentatives de la population française âgée de 25 ans et plus.