Angers, Nice, Rennes... Quelles sont les villes où il fait bon vivre ?

Pour la troisième édition de son classement, l'Association des villes et villages où il fait bon vivre a élu Angers à la première place. Cette année, l'association a introduit le thème de l'attractivité immobilière dans sa méthodologie : "La crise sanitaire et le développement du télétravail ont entraîné un mouvement de population sans précédent. Pour trouver un logement plus grand avec si possible un jardin", explique son président Thierry Saussez sur le site de l'association. Un nouveau critère qui fait reculer Paris, Lyon et Marseille.

La capitale est à la 66ème place cette année (-11 en un an), Lyon est 63ème (-7 places) et Marseille est loin derrière à la 93ème place (-8). Un classement qui montre que les plus petites agglomérations sont préférées aux villes les plus peuplées. Toutefois, certaines grandes métropoles comme Nice (7ème), Rennes (10ème) et Bordeaux (14ème) restent en haut du classement.

La présence d’une police municipale ainsi que le remplacement de la distance à vol d’oiseau pour les équipements ou les services par le temps de trajet sont deux nouveaux critères ajoutés à la liste. Des changements qui ont placé Angers à la première place des villes, qui détrône Annecy (2ème place) et Guéthary pour les villages, qui prend la place de Peltre en tête de la liste.

Le classement de l'association des villes et villages où il fait bon vivre compare les 34.827 communes de métropole grâce à 187 critères. Le but est de "faire reculer, comme disait André Malraux, ce mot hideux de province souvent énoncé de façon péjorative" se félicite Thierry Saussez.