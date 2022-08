Pourquoi a-t-on mal au cœur en voiture ?

C'est peut-être la faute du conducteur pas toujours très doux avec son volant si vous vous sentez mal en voiture, mais en réalité, tout est dû à un trouble entre la perception visuelle et le système vestibulaire. Il contribue à la sensation de mouvement et à l'équilibre. Situé dans notre oreille interne, il perçoit que nous sommes tranquillement assis dans une voiture. Notre corps, nos jambes, nos bras sont immobiles, mais dans le même temps, nos yeux voient bien que l'on bouge, que le paysage défile par la fenêtre. Une multitude d'informations contradictoires arrivent à notre cerveau. Cela provoque cette terrible sensation de mal au cœur, de mal des transports.

Vous avez aussi peut-être remarqué que vous avez plus mal au cœur dans certaines voitures que dans d'autres. C'est un problème de suspension. Plus la voiture a des suspensions souples, qui font des grands mouvements très lents, plus on sera malade. Plus on a des suspensions dures, moins on sera mal.

Une multitude de conseils de grand-mère existent pour contrer le mal des transports. Le plus célèbre est de regarder un point fixe sur la route, mais ça va simplement inhiber la sensation de tangage et d'instabilité. L'efficacité sera relative et très variable d'une personne a une autre. Le mieux reste de s'endormir ou de ne pas partir, mais ça serait quand même dommage.

