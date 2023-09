Pourquoi à l’origine la SPA n’avait rien à voir avec les chiens et les chats

À l'été 2023, 16.498 animaux ont été abandonnés dans les refuges de la SPA, un chiffre en augmentation encore par rapport à la même période en 2022. Si la SPA est connu pour sauver les chiens et les chats, à l'origine les tout premiers animaux qu'on a protégés en France, ce sont les chevaux ! En septembre 1843, un médecin, Pierre Dumont de Monteux, marche dans les rues de Paris et aperçoit un spectacle qui l’horrifie : un charretier est en train de donner des coups de pieds et de fouet à son cheval, épuisé de tracter ses marchandises. Le docteur intervient et écrit dans la foulée au préfet de police pour le signaler.

Le préfet finit par signer un arrêté interdisant de frapper les chevaux sous peine de sanctions. Mieux, il rejoint la cause du médecin et crée, avec lui et quelques autres, une association pour les protéger : la SPA est née. Société Protectrice des Animaux a alors pour devise : S…Sauver…P…Protéger…A…Aimer. Les chevaux donc ! En 1850, sous la pression de nombreux intellectuels dont Victor Hugo, Jules Verne, Flaubert, la première loi de protection animale est votée. Car jusqu’ici l’animal est considéré comme une casserole ou un canapé, à savoir un objet. Ce qui vaut des débats enflammés à l’Assemblée où des députés se moquent de Jacques de Grammont, qui porte cette loi, en miaulant, aboyant et hennissant.

Dans la foulée, Napoléon III reconnait la SPA d’utilité publique. La suite, c’est un autre écrivain qui la prend : Guy de Maupassant. Amoureux des animaux, il lance un appel de fonds pour ouvrir un refuge. Là-bas, les toutous et les minous seront les bienvenus. Cette première SPA, grâce à lui, ouvre donc ses portes à Paris rue de Vaugirard, juste à côté des abattoirs… pas hyper rassurant pour les animaux. Voilà pourquoi, en 1903, il est transféré à Gennevilliers, aujourd’hui devenu le plus grand refuge d’Europe. On n’y trouve plus de chevaux, mais des chats, des chiens, des lapins qui ne rêvent que d’une chose : partir avec un nouveau maître… Rappelons au passage, à toutes fins utiles, qu’abandonner un animal de compagnie est passible en France de 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende…