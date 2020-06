Nouvelle Lune : essayez un exercice simple et bienfaisant

publié le 20/06/2020 à 10:17

Samedi 20 juin, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, nous invite à nous intéresser à la nouvelle Lune, prévue dimanche 21 juin. "C'est la phase lunaire durant laquelle la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil. C'est aussi un moment synonyme de nouveau départ, de nouveaux projets".

"Je me suis dit que pendant cette période troublée qui nous donne autant de nouvelles joies de vivre que de peur et d'incertitudes, c'était idéal de vous proposer de faire un exercice simple et bienfaisant. Je vous rassure, c'est accessible à tout le monde. Prenez une feuille et un stylo. Il faut écrire à la main, c'est très important. Posez-vous, réfléchissez, et commencez à écrire vos vœux : tout ce que vous vous souhaitez à vous-même. Il suffit de le faire avec son cœur, sans demander la Lune".

"Alors, quelques contraintes simples : vous allez écrire en commençant par je, au présent de l'indicatif, en mode positif uniquement. Oubliez les je ne veux pas, je ne veux plus. L'idée n'est pas d'écrire une "to do list", ni la liste de vos envies. Cette liste est particulière parce que c'est un moment que vous prenez pour vous, pour vous poser les bonnes questions, les essentielles, et écrire vos intentions, celles qui comptent vraiment".

"Ensuite, gardez en tête ces vœux, jusqu'à la nouvelle Lune suivante. Elle aura lieu le 20 juillet. Vous observerez ce qui s'est passé. Ça peut être subtil ou puissant. Vous pouvez prendre cette habitude chaque mois. Je peux vous dire que c'est un moyen extraordinaire de prendre un engagement avec vos rêves et vos buts dans la vie".