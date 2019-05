Pour arrondir leurs fins de mois, ils deviennent "travailleurs du clic"

publié le 31/05/2019 à 11:32

Chaque jour ou quelques heures par mois, des dizaines de milliers d'anonymes accomplissent de petites tâches sur internet pour quelques centimes d'euros. Selon une étude publiée le 23 mai par des chercheurs de Télécom ParisTech, ils seraient 260.000 inscrits en France sur une trentaine de plateformes digitales. Un phénomène loin d'être anecdotique.





Pas de CV, pas d'entretien d'embauche, une connexion internet suffit. Sondages rémunérés, demande de devis, photos dans les magasins, clics sur des sites internet ou simplement passer quelques secondes sur la première page de sites internet de marques.



Des microjobs contre des micros rémunérations, précaires et invisibles, qui passent sous le radar des administrations et qui permettent à des milliers de personnes d'arrondir leurs fins de mois.

Quelques minutes contre quelques centimes

Comme chaque matin, c'est la course chez Sarah Goyon, mère de 6 enfants. Une fois les enfants conduits à l'école, elle scrolle sur son téléphone pour trouver la mission qu'elle pourra réaliser dans les minutes qui suivent. Ce jour-là, elle accepte une mission à 15 kilomètres de chez elle.



Rédigée comme une consigne de jeu, cette mission consiste carrément à opérer de l'espionnage dans une grande surface.La jeune femme doit vérifier discrètement l'état de certains rayons ! Pour cette mission, Sarah va gagner 12 euros sans avoir signé de contrat de travail ni le faire savoir à l'administration.



D'ordinaire, elle réalise des tâches plus simples qui ne nécessitent pas de quitter son canapé. "Je gagne parfois 10 centimes, 20 centimes, 1 euros, mais additionnés j'arrive à gagner 300 euros certains mois." Une somme importante pour cette mère de famille qui ne considère pas cette activité comme du travail. "Pour moi, je gagne de l'argent gratuitement !", dit-elle.

Absence de protection sociale, rémunérations très faibles

Gagner de l'argent gratuitement ? Pas tout à fait ,Sarah n'en a pas conscience mais c'est bien un travail qu'elle effectue, sans parler des données personnelles qu'elle livre à la plateforme en livrant son numéro de téléphone, ses préférences et son adresse e-mail.



"Ces micro tâches sont invisibles dans la société, les sites internet qui les proposent organisent cette invisibilité et c'est problématique d'un point de vue social et contractuel, avec une absence de protection sociale, une rémunération très faible et pas de cadre juridique", remarque Elinor Wahal, sociologue à ParisTech et contributrice de l'étude.



De nouvelles formes de travail qui ne disent pas leur nom sont bien en train d'émerger. Pour certains foyers, c'est un nouveau moyen de pallier la précarité économique, ce qui arrange bien les acteurs de la nouvelle économie.