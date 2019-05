Le travail mal récompensé

publié le 01/05/2019 à 09:20

Le cas de Roselyne



Roselyne est maman de deux enfants, de 11 et 14 ans, et pour subvenir aux besoins de sa famille, elle cumule deux emplois. Elle est assistante de vie scolaire, elle accompagne les enfants en situation de handicap pendant leurs cours, et pendant les vacances scolaires, elle fait du gardiennage dans une école. Le problème c’est qu’à l’heure actuelle, la commune qui l’emploie, ne lui a pas payé en totalité son travail de gardiennage. On lui doit 714,47 €. En fait, pour les mois d’octobre et décembre 2018, elle a été payée pour des demi-journées de travail, alors qu’elle a effectué des journées complètes de 12 heures !





Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoignez : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr