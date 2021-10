Coronavirus : les départements où les enfants ne portent plus le masque à l'école

Crédit : Ozge Elif Kizil / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Les sourires sont à nouveau mis à nu. À partir de ce lundi 4 octobre, les masques tombent pour les élèves du CP au CM2 dans 47 département français. Si les enseignants doivent conserver ce geste barrière, les écoliers n'auront maintenant plus à se couvrir la bouche et le nez.

Le 22 septembre dernier, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'avait annoncé : l'obligation du port du masque à l'école primaire sera levée à partir du 4 octobre dans les départements où le taux d'incidence se stabilise en dessous de 50 pour 100.000 habitants. Ces départements passent ainsi au niveau 1 du protocole qui en compte 4. "Les jauges qui s’appliquent dans certains établissements recevant du public seront levées dans ces mêmes départements", avait-il aussi ajouté.

En revanche, seuls les écoliers sont concernés par cet allégement des mesures sanitaires. Ainsi, même dans les départements où le taux d'incidence se stabilise en dessous de 50 pour 100.000 habitants, les personnels du primaires devront conserver le masque. "Le masque est toujours porté par les adultes intervenant auprès des élèves", notamment les "personnels de l'Éducation nationale et des collectivités locales, AESH (Accompagnants d'élèves en situation de handicap)", a précisé jeudi le ministère.

Liste des départements concernés

Les territoires qui sont concernés par la fin de l'obligation sont :

- l'Aisne,

- l'Allier,

- les Ardennes,

- l'Aveyron,

- le Calvados,

- le Cantal,

- la Charente-Maritime,

- la Corrèze, la Côte-d'Or,

- les Côtes-d'Armor,

- la Creuse,

- la Dordogne,

- l'Eure,

- le Finistère,

- le Gers,

- l'Indre,

- l'Indre-et-Loire,

- l'Isère, les Landes,

- le Loir-et-Cher,

- la Loire,

- la Haute-Loire,

- la Loire-Atlantique,

- le Loiret,

- la Lozère,

- le Maine-et-Loire,

- la Manche,

- la Marne,

- la Haute-Marne,

- la Meurthe-et-Moselle,

- la Meuse,

- le Morbihan,

- la Nièvre,

- l'Orne,

- le Pas-de-Calais,

- la Haute-Saône,

- la Saône-et-Loire,

- la Sarthe,

- la Seine-Maritime,

- les Deux-Sèvres,

- la Somme,

- le Tarn,

- le Tarn-et-Garonne,

- la Vendée,

- la Vienne,

- les Vosges,

- l'Yonne.

Un allégement pour les enfants, mais le personnel doit rester vigilant

Si cet allégement est un signe positif, il ne doit pas entacher la vigilance des Français selon Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa. "On range le masque dans certains endroits, mais on a intérêt à ne pas le mettre trop loin", préconise-t-il. Puis il rappelle : "il y a une vigilance à avoir car on sait tous que l'épidémie peut repartir avec des variants inquiétants".

Quant à lui, le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, a dénoncé jeudi "l'incohérence et le manque de projection de la gestion de la crise sanitaire dans les écoles" et prône "la prudence".

Pour Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale du Sgen-CFDT, cette nouvelle mesure devra s'accompagner d'un respect encore plus accru des précautions d'usage telles que l'aération des classes ou encore la fourniture de masques protecteurs en nombre suffisant pour les enseignants. La fin du port du masque pour les élèves du CP au CM2 ne signifie donc pas l'abandon de tous les gestes barrières.