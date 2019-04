publié le 15/04/2019 à 15:25

C'est une plainte au motif pour le moins saugrenu. Un quadragénaire du Michigan, aux États-Unis, a attaqué en justice ses parents car ils ont jeté... ses revues et films pornographique ! Selon l'agence Associated Press, relayée par franceinfo, sa collection est estimée à 29.000 dollars, soit plus de 25.000 euros !



Le quadragénaire a découvert après avoir quitté le domicile familial il y a quelques années, que ses parents s'étaient débarrassé de sa précieuse collection. Pour être dédommagé de la perte de ces objets, il a décidé de déposer une plainte et de leur réclamer la somme de 87.000 dollars, soit près de 77.000 euros !

Ses parents ont pour leur part reconnu avoir jeté à la poubelle 12 boîtes de contenus pornographiques. Dans un mail cité dans la plainte, le père a écrit à son fils qu'il lui avait rendu "un grand service en jetant tout ça". Un avis que semble partager la justice puisque le parquet local a refusé d'engager des poursuites après le dépôt de la plainte du quadragénaire.