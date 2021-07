Pompiers : "Quand on aime les autres, on est prêt à tout", souligne un soldat du feu

On ne le sait pas toujours, mais c'est le département qui a la gestion des pompiers, alors Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et Olivier Richefou, président du département de la Mayenne, ont décidé de publier un livre sur l'engagement. En 2019, les sapeurs-pompiers ont effectué près de 4.820.000 interventions.

"80% de ces interventions sont liés au secours d'urgence aux personnes. Les soldats du feu sont devenus les soldats de la vie et l'engagement finalement, c'est quand on aime les autres, on est prêt à tout faire", explique Grégory Allione invité de RTL ce lundi 5 juillet. "On partage les mêmes valeurs d'engagement pour la République, d'engagement pour les autres. On s'engage dans notre vie de citoyen aussi pour servir les autres", réagit de son côté Olivier Richefou, président du département de la Mayenne.

Selon l'élu, "il faut ré-enchanter l'engagement. Il faut dès l'école, dès le collège, ré-enchanter l'engagement public, le récompenser, le mettre en valeur. Les pompiers en sont un merveilleux exemple".