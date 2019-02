SentiV : le robot qui prévient l'agriculteur quand il y a un souci dans les cultures

publié le 25/02/2019 à 05:17

Tout au long du Salon de l'agriculture, qui a ouvert ses portes ce week-end, sont présentées des innovations étonnantes pour aider les agriculteurs. À l'image de ce robot qui se promène tous seuls dans les cultures et prévient dès qu'il y a un problème.



Un petit robot monté sur des roues qui a pour mission de se promener en permanence dans le champ. Il connait exactement les limites de la parcelle, il ne va donc jamais au-delà. Il a une caméra qui lui permet d'abord de se déplacer sans écraser les plantes. Et puis avec cette caméra, il va reconnaître les maladies ou les insectes qui peuvent s'attaquer aux cultures.

Prenons un champ de colza : régulièrement, l'agriculteur doit aller lui même surveiller; soulever les feuilles, regarder si des parasites ne sont pas en train de s'installer. Ce travail c'est désormais le robot qui le fait : il filme, il identifie le problème, il peut regarder sous et sur les feuilles et prévient l'agriculteur sur son téléphone ou sa tablette.

La caméra permet aussi de savoir si la plante a soif ou si elle manque d'engrais. Elle mesure les ondes émises par les feuilles, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Et quand l'homme va lui même surveiller, il va à un endroit du champs, le robot lui va partout en permanence.



Donc les informations qu'il envoie, permettent d'ajuster les traitements, de mettre la bonne dose de pesticides, d'engrais ou d'eau au bon moment et au bon endroit. ce robot s’appelle SentiV. Il a été créé par deux jeunes ingénieurs grenoblois qui ont reçu dimanche soir au salon le prix "AGreen start-up" qui récompense les innovations en agriculture et particulièrement celles qui aident à réduire ou même à se passer des pesticides.