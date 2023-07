Policiers : "On ne demande pas une immunité, mais un traitement en fonction du statut", indique Linda Kebbab

Linda Kebbab, gardienne de la paix et déléguée nationale du syndicat de police Unité SGP-FO, le 6 octobre 2020.

Depuis une semaine et l'incarcération d'un policier de la BAC à Marseille, nombre d'entre eux ont déposé un arrêt maladie ou appliquent un service minimum. Ce jeudi 27 juillet, Gérald Darmanin a reçu les syndicats de police pour leur apporter son soutien. Selon Linda Kebbab, déléguée nationale Unité SGP Police-FO, ce dialogue avec le ministre de l'Intérieur est "encourageant". "Il a visiblement bien compris la colère des collègues et l'incompréhension qui est la nôtre".

Une des principales revendications du syndicat concerne le statut des policiers : "On constate que dans les bureaux des magistrats instructeurs, le traitement de l'usage des armes par les policiers est exactement le même par un délinquant ou un criminel." Alors qu'Emmanuel Macron a jugé que "nul n'est au-dessus des lois, Linda Kebbab a affirmé que "nul n'est en dessous non plus".

En effet, les policiers bénéficient d'un régime spécial, celui de la délégation de l'usage de la force. Selon la policière, "cela fait deux personnes qui sortent de l'ordinaire. Le traitement du dossier doit l'être tout autant". Et d'ajouter : "On ne demande pas une immunité, je ne demande pas un corporatisme aveugle dès lors qu'il y a une action de police qui est remise en question. On demande juste que le traitement du dossier soit fait en fonction du statut du policier, qui n'est pas celui d'un citoyen lambda".

