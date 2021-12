PODCAST - Quel avenir pour l’agriculture française ?

Le sujet du jour. La France compte aujourd'hui un peu moins de 400.000 exploitations agricoles. Il y en avait plus de 2 millions en 1955. Une exploitation sur cinq a fermé.



Pourquoi on en parle ? Le profil type de la ferme française n'est plus du tout le même qu'en 1955. Certaines fermes ont grossi de taille, avec parfois une augmentation de 25% en dix ans, 14 hectares de plus ! Comment l'expliquer ? Assez simplement : les fermes survivantes grignotent celles qui ne trouvent pas de repreneurs.







L'analyse. Vincent Serrano, reporter à RTL, évoque sa rencontre avec un agriculteur à Inchy (Hauts-de-France) dans le cadre d’un reportage. "Il sait que ce qu’il fait c’est pour les Français, explique le journaliste. Quand on parle de trois repas par jour, c’est trois repas qui viennent de l’agriculture. C’est le lait qu’on boit le matin, les légumes qu'on mange, pour certains la viande. Il n’a pas droit d’abandonner."

"En France, on a une culture de l’ingénieur agronome, explique Martial You, chef du service économie à RTL. On a de très bons techniciens. On a des licornes, c’est-à-dire des entreprises qui sont très bien valorisées à plus d’1 milliard d’euros et qui sont sur le marché de l’agriTech. Ÿnsect qui propose de cultiver des larves pour pouvoir nous nourrir en protéine sans passer par le bœuf."





Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Spotify

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien présenté par Marion Calais. Du lundi au vendredi, Marion Calais prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.