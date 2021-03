Agriculture : "C'est un métier d'avenir", dit le président des jeunes agriculteurs

publié le 02/03/2021 à 07:59

RTL continue de donner la parole aux agriculteurs cette semaine. Il peut paraître difficile de s'engager aujourd'hui dans l'agriculture, un milieu d'autant plus mis à mal par la pandémie. Ce n'est pas de l'avis de Samuel Vandaele, président des jeunes agriculteurs et producteur céréalier, invité de RTL ce mardi 2 mars. "Je pense qu'on peut largement se projeter. Je pense que c'est un métier d'avenir", assure-t-il.

Le président des jeunes agriculteurs a souligné l'affluence actuelle dans les écoles agricoles. "Le métier d'agriculteur c'est avant tout une passion qui souvent nait très petit. C'est important de vivre ses rêves mais c'est aussi important de gagner sa vie", explique-t-il. Les exigences environnementales, l'interdiction des pesticides, les aléas du climat sont une source de motivation selon Samuel Vandaele.

"Le changement et l'adaptation motivent. Aujourd'hui la vraie contrainte des agriculteurs c'est le prix. Il faut qu'on puisse gagner dignement notre vie", dit-il.

La crise sanitaire "a été une opportunité" pour certains

"La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien. On a tous eu des problèmes d'approvisionnement, on a tous été sensibles au manque de produits dans les grandes distributions, ça a fait aussi qu'on a dû s'adapter. Je pense que ça a été une chance, une opportunité pour un certain nombre d'entre nous qui avons su transformer l'essai", dit-il.