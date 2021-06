PMA pour toutes : la majorité des Français favorable selon un sondage

et AFP

publié le 07/06/2021 à 22:52

Les députés examinent pour la troisième fois ce lundi 7 juin le projet de loi bioéthique. Le Parlement est censé adopter définitivement le texte en juillet et "les textes d'application de la loi doivent être préparés dès à présent" afin "que des premiers enfants puissent être conçus avant la fin de l'année 2021", a garanti le ministre de la Santé, Olivier Véran, au coup d'envoi des échanges sur le texte qui doit ouvrir également la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes.

Selon une enquête réalisée par l'Ifop publiée ce lundi, intitulée Les Français, la PMA et le vote de la loi bioéthique, l'opinion semble majoritairement en accord avec ce projet de loi. En effet, 67% des Français sont désormais favorables à l'ouverture de la PMA pour toutes.

Comme le souligne BFMTV, cette étude démontre plus globalement une plus forte acceptation des Français vis-à-vis de l'homoparentalité. À titre d'exemple, 53% des sondés se disent favorables à la GPA pour les couples homosexuels et 66% d'entre eux sont d'accord avec le principe de mère porteuse pour accoucher des couples hétérosexuels.