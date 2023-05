Plusieurs tableaux de Soulages victimes d'une étrange altération

Plusieurs œuvres du peintre français Pierre Soulage ont en elles une énigme... Pourquoi la peinture s'écaille-t-elle dans certaines zones, tandis que dans d'autres, elle devient poisseuse et provoque des écoulements ? Une équipe de scientifique a investi le Fonds régional d'art contemporain Occitanie Montpellier (Frac OM) pour analyser trois tableaux du peintre aveyronnais, décédé le 22 octobre dernier, et tenter de percer leur secret.

Dans une vidéo diffusée par le CNRS, Pauline Hélou de la Grandière, restauratrice du patrimoine et spécialiste du maître de l'Outrenoir, explique que ce phénomène a été remarqué sur des œuvres produites par Pierre Soulages à Paris entre décembre 1959 et mars 1960.

"La peinture, plutôt que de s’oxyder et de devenir de plus en plus cassante, devient de plus en plus molle, voire liquide. Et parfois, des empâtements suinte une goutte de liant, qui est de l’huile", explique Pauline Hélou de la Grandière, précisant que sur certains tableaux, ces coulures peuvent atteindre plusieurs centimètres.



Surtout, on retrouve ces mêmes altérations "dans d'autres oeuvres d'artistes qui travaillaient à Paris à la même période et qui se fournissaient chez les mêmes marchands de couleurs".

Des résultats très attendus

Durant trois jours, les chercheurs du CNRS vont ainsi tenter de comprendre ce qui a amené à ces coulures. Pour ce faire, ils vont utiliser la technique d’imagerie de luminescence pour analyser la brillance et le relief. Un travail dont les conclusions sont très attendues, car "ces œuvres sont très importantes aujourd’hui pour l’histoire de l’art".

Or, "une des clés se trouve peut-être dans les conditions de conservation des œuvres", avance le CNRS. Dès lors, les résultats de cette étude pourraient permettre de conserver les œuvres dans de meilleures conditions à l'avenir.

