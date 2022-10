DOCUMENT RTL - Mort de Pierre Soulages : l'hommage de Hollande à l'un des "plus grands créateurs"

Pierre Soulages avait accompli un exploit totalement paradoxal : celui de permettre la rencontre entre la couleur noire et la lumière. Le peintre et artiste contemporain est décédé à l'âge de 102 ans, victime d'une insuffisance cardiaque.

L'artiste avait exporté l'art français jusqu'aux sommets. Emmanuel Macron lui a rendu hommage : "Les œuvres de Pierre Soulages sont des métaphores vives où chacun de nous puise l'espoir". "Un monument s'en est allé", selon Jack Lang.

François Hollande, lui, avait inauguré avec le peintre, le musée Soulages de Rodez. Joint par RTL, l'ancien président se souvient : "C'était une force de la nature". "Il m'avait invité dans son atelier à Paris et il voulait me montrer toutes les évolutions de sa peinture. Il était passé du noir au du noir absolu", raconte-t-il.

Pierre Soulages a révolutionné la peinture François Hollande

François Hollande a aussi pu échanger avec Pierre Soulages sur son travail "pour aboutir à ce qu'il considérait comme une perfection". "Nous avons inauguré son musée à Rodez et il y tenait beaucoup. C'était aussi un homme qui aimait la vie. C'est un homme qui est sans doute le peintre français, le plus connu au monde. Il a révolutionné la peinture et restera toujours dans nos musées, dans nos souvenirs, dans nos mémoires, comme l'un des plus grands créateurs que la France ait portés", déclare l'ancien président de la République.

