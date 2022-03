"Plus belle la vie" : pourquoi la série n'affiche plus le célèbre logo de la "Bonne mère" ?

La série "Plus belle la vie" réunit chaque soir plus de 5 millions de téléspectateurs

La célèbre "Bonne mère" n'aura plus sa place dans Plus Belle La Vie. Diffusé sur France 3, le feuilleton n'utilisera plus la basilique qui surplombe la ville comme logo. À la place, les téléspectateurs ont pu voir ce lundi 21 mars un logo épuré qui rappelle les premiers logos de la série télévisée.

Ce n'est en effet que depuis 2015 que le symbole de Notre-Dame-de-la-Garde avait été incorporé dans la charte graphique, rappelle Pure médias. Le feuilleton télévisé existe depuis 2004 mais a toujours voulu se moderniser. Les génériques diffusés au quotidien pourraient aussi évoluer.

La série gigantesque Plus Belle la Vie pourrait bien s’arrêter pour de bon. C'est du moins ce qu'annonçaient le 17 février nos confrères du Figaro. Plus Belle la Vie c'est aussi 5 millions de téléspectateurs en moyenne avec des pointes à presque 7 millions les très bons soirs. Une poule aux œufs d’or pour France 3 pendant des années. Un programme qui a aussi replacé Marseille sur la carte de France des fictions françaises souvent centrées sur Paris.

