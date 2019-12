"Plus belle la vie" : Aurélie Vaneck (Ninon) quitte la série

L'actrice Aurélie Vaneck, Ninon dans "Plus belle la vie"

publié le 12/12/2019 à 19:46

"Au revoir Mistral !" Elle était revenue en novembre après un premier départ en 2014. Sur le réseau social Instagram, Aurélie Vaneck a annoncé son départ de la série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. "Ninon quitte le Mistral ce soir", a-t-elle ainsi écrit ce mercredi 11 décembre, après sa dernière apparition sur l'écran. Elle faisait partie de la série depuis son lancement en 2004.

Les adieux de Ninon aux Marseillais pourraient n'être qu'un au revoir. "Si l’histoire fonctionne et que les gens ont envie de voir revenir Ninon, il y aura peut-être des retours occasionnels", a-t-elle confié à programme-tv.net. Mais pas de manière régulière. "Je ne re-signerai pas pour dix ans", a-t-elle ajouté.

"C'est l'occasion pour moi de dire un grand merci à la team des auteurs et producteurs de Plus belle la vie d'avoir porté à l'écran un sujet aussi important que celui du harcèlement sexuel", a indiqué l'actrice sur Instagram. Merci de m'avoir permis de contribuer à cette intrigue difficile et délicate". Ninon était en effet réapparue à l'écran pour témoigner d'un viol.