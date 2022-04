Pluie d'étoiles filantes : comment observer les Lyrides ce vendredi soir ?

Avec l'arrivée du printemps, les spectacles que nous offre le ciel reviennent. La pluie d'étoiles filantes des Lyrides ouvre le bal comme chaque année avec 5 à 20 météores à observer toutes les heures.

Certes moins impressionnante que les Perséides, la pluie d'étoiles filantes des Lyrides, liée à la comète C/1861 Thatcher, est à son apogée les nuits du 21 et du 22 avril. Elle permettra d'observer plusieurs dizaines de météores par heure. Par chance, la météo est assez clémente pour nous laisser profiter de ce défilé d'étoiles filantes.

Les Lyrides sont visibles à l'œil nu dès la tombée de la nuit, vous n'avez pas besoin de matériel pour les observer. Il vous suffit simplement de regarder en direction de la constellation de Lyre. Des applications comme SkySafari ou Google Sky pourront vous faciliter la tâche. Afin de profiter comme il se doit du spectacle, éloignez-vous le plus possible de toute source de lumière. Des cartes réalisées par l'Association d'astronomie d'Île-de-France permettent de repérer les sites les plus propices à l'observation à travers le pays. Vous avez jusqu'au lundi 25 avril pour les observer.