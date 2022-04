Ce dimanche, il sera conseillé de lever les yeux au ciel juste avant que le soleil se lève. Alors que, depuis quelques semaines, Vénus, Mars et Saturne sont visibles à la nuit tombée, ce spectacle va accueillir une nouvelle invitée.

Comme l'indiquent nos confrères du Parisien, ce week-end, à partir de dimanche, marquera l'occasion rare d'observer un alignement de Vénus, Mars, Saturne et Jupiter. Pour observer ce phénomène visible à l'œil nu, il faudra se trouver dans l'hémisphère nord et observer le ciel à l'aube en se tournant vers l'horizon sud-est. Mieux vaut alors privilégier un endroit éloigné de la pollution lumineuse et au relief plat, car Jupiter se situera assez bas dans le ciel.

Ces planètes seront en réalité alignées uniquement du point de vue de la Terre. Ce spectacle durera jusqu'à la fin du mois et, apothéose, comprendra également la présence de la lune à partir du 23 avril. Selon Trust my science, ce type d'alignement planétaire majeur ne s'est produit que trois fois depuis 2005.

À noter que le prochain rendez-vous pour les amateurs d'astronomie sera très proche avec, dès le mois de juin. À l'aube, encore une fois, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne seront une nouvelle fois observables et seront même rejointes par Uranus si les conditions sont optimales. Mais il sera plus large et donc plus difficile à discerner et à photographier.