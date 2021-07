Plastique à usage unique : "Il faut que la loi soit appliquée", insiste l'ONG Zero waste

Jeudi 1er juillet est entrée en vigueur la directive européenne qui interdit les objets en plastique à usage unique. Une bonne nouvelle pour Juliette Franquet, directrice de l'ONG Zero waste, qui se bat contre la surabondance des déchets.

"Ce qu'on pense très important, c'est de réemployer les objets. À chaque fois qu'on produit un objet on utilise des ressources naturelles pour la production, le transport, la distribution et ensuite pour gérer les déchets à la fin. Donc, on veut absolument des objets qui puissent être réemployables voire réduire les déchets pour diminuer l'impact environnemental", souligne Juliette Franquet.

"En février 2020, on a fait toute une liste de produits qui sont donc nocifs pour l'environnement, on a décidé de les interdire avec différentes échéances et là en janvier, c'est les gobelets, les verres, les assiettes, les pailles, les confettis, les pics à steak, les couvercles à verre et tout un tas d'objets", énumère-t-elle.

"Nous on est très heureux de cette loi, mais maintenant il faut qu'elle soit appliquée", tempère toutefois la directrice de Zero waste qui pointe du doigt "un problème de mise en avant de cette loi et d'information".