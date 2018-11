publié le 01/11/2018 à 13:18

Alors que la trêve hivernale débute ce jeudi 1er novembre, le gouvernement a dévoilé son Plan hiver. Outre les 136.000 places d'hébergement déjà disponibles durant l'année, l'État en ouvrira 14.000 supplémentaires en cas de grand froid, a annoncé le ministre de la Ville et du Logement Julien Denormandie le 31 octobre.



Éric Pliez, président du Samu social de Paris, se félicite de ce plan "ambitieux". Selon lui, le dispositif d'accueil d'urgence est actuellement saturé. "Chaque jour à Paris, c'est 1.200 personnes à qui on ne peut pas proposer de place", alerte-t-il.

1.200 personnes parmi lesquelles se trouvent "des hommes, des femmes, des jeunes et des personnes âgées mais également des familles avec enfants", détaille le président du Samu Social de Paris. Il affirme qu'au cours des dernières 24 heures, 371 familles n'ont pas pu être prises en charge.



La réinsertion, un objectif prioritaire

Faute d'hébergement, ces personnes sont contraintes d'aller dormir dans le métro ou dans les salles d'attente des hôpitaux. Le Samu social propose aux familles des hébergements en hôtel. "Malheureusement, ces solutions sont assez dégradées, et surtout les gens y restent très longtemps : 12% des 40.000 personnes en famille hébergées à l'hôtel y sont depuis plus de 5 ans", pointe Éric Pliez.





Or, l'objectif prioritaire est d'aider les gens à sortir le plus rapidement de ces dispositifs d'urgence. "Certes, il y a des situations de gens à la rue très en difficulté. Mais il y a aussi énormément de gens qui, si l'on agit vite, sortiront de la rue et se réinséreront très rapidement".



Cet objectif de réinsertion porte d'ailleurs ses fruits : sur l'ensemble du territoire, "plus des deux tiers reviennent vers le droit commun très rapidement, avec un accompagnement et un hébergement durable", indique-t-il.