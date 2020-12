publié le 11/12/2020 à 10:53

Ce vendredi, on part à la rencontre d'un footballeur professionnel qui évolue en Ligue 1 le weekend et qui est conseiller municipal dans une petite commune du Maine-et-Loire la semaine, à Saint-Léger-de-Linières.

Les amateurs de foot le connaissent forcément. Pierrick Capelle joue à Angers. Il a d’ailleurs marqué lors des deux derniers matchs à Lens et face à Lorient, et son parcours est peu commun. C’est le seul joueur finaliste d’une Coupe de France avec un maillot d’amateur, Quevilly en 2012, puis de professionnel avec Angers en 2017. Et avec ce club, en 2016, il a aussi décroché le trophée UNFP du plus beau but de la saison grâce à un geste d’anthologie à Guingamp.

Pierrick Capelle est installé depuis 2015 avec sa femme et ses deux enfants à Saint-Jean-de-Linières, un village délégué de la commune nouvelle de Saint-Léger-de-Linières. Et, il a été recruté cette année par le maire sortant pour figurer sur sa liste aux élections municipales. "Ce n’était pas le côté bling-bling, le côté carte de visite, c'est vraiment la personne que je suis allé chercher", indique Franck Poquin, le maire de la commune.

Il est vraiment très investi Stéphane Rochard - Ami du joueur et conseiller municipal Partager la citation





En mars, la liste a été élue avec 60% des voix. Le footballeur professionnel devient alors conseiller municipal. "À 25 ans, je ne l’aurais pas fait. Avec mon épouse, on a deux enfants, on s’est marié ici, c'est un tout. Et on est attachés à notre vie de village. Être élu ça m’apporte un équilibre certain qui fait que je me sens bien sur le terrain", souligne Pierrick Capelle.

Le numéro 15 d’Angers, milieu de terrain offensif, est une bonne recrue pour Stéphane Rochard, ami du joueur et conseiller municipal : "Il est vraiment très investi. Il a envie d’apporter quelque chose. Il n’est pas fait pour être remplaçant. Au conseil municipal, c’est pareil, il n’est pas là pour faire semblant !", indique le conseiller.

L’équipe municipale a notamment demandé à Pierrick Capelle, de plancher sur la création d’un City Stade. "Un terrain miniature clos avec des buts de hand-ball, et un panneau de basket. Nous allons aussi travailler sur des boucles sportives pour permettre aux habitants, de pouvoir se promener et faire du sport dans de bonnes conditions", précise le footballeur.

La partie sportive a été placée volontairement en tout début de mandat Franck Poquin - Maire de Saint-Léger-de-Lignière (49) Partager la citation





Cela sera une priorité pour Franck Poquin, puisqu'un footballeur peut aussi être amené à changer de club : "Dans nos déploiements d’actions, la partie sportive a été placée volontairement en tout début de mandat, de telle sorte que Pierrick puisse tout de suite s’emparer du sujet. Et si jamais dans deux ou trois ans, il ne pouvait pas rester, parce qu’il signe un contrat ailleurs, il aurait malgré tout pu initier et développer ce projet sportif", explique le maire.

Un footballeur au conseil municipal est un atout pour la commune de 4.000 habitants : "C’est très intéressant pour la commune de l'avoir. On voit tellement de footballeurs qui ont la grosse tête. Avoir quelqu’un comme lui, c’est super", témoigne un habitant. Pierrick Capelle est en contrat avec l’Angers SCO jusqu’en 2021. Mais Ici, tout le monde espère qu’il le prolongera et qu’il habitera le plus longtemps possible à Saint-Léger-de-Lignière.