Le Rassemblement National est très remonté à la suite des déclarations d’Elisabeth Borne, qui a qualifié le parti d’extrême-droite d’"héritier de Pétain". Invité de RTL, le président du parti, Jordan Bardella, a réclamé des excuses à la Première ministre. "Perso, je comprends l’agacement du RN : personne n’aime assumer ses ancêtres encombrants", compatit Philippe Caverivière.

De plus, Jordan Bardella a déclaré que les propositions d'Eric Ciotti et des Républicains sur l'immigration n'étaient qu'un "copier-coller low cost du Rassemblement national". Selon l'humoriste, l'immigration est au cœur de tant de débats, car la société est "tendue". "Alors, il y a plusieurs méthodes pour lutter contre le stress : le yoga, la cohérence cardiaque et puis taper sur les immigrés", propose-t-il.

Un sujet qui rejoint également la proposition de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, qui souhaiterait qu'on ne fasse pas plus de quatre voyages dans toute une vie. "Mais quelque part, est-ce qu’un immigré qui refuse une OQTF, vous vous voyez un délinquant potentiel, mais est-ce que ce n'est pas avant tout un écologiste qui se soucie de la planète et des pandas ?", propose Philippe Caverivière.

