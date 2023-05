VIDÉO - Philippe Caverivière : aux JO de Paris, "bientôt une nouvelle épreuve, un lancer de clodos"

Une actualité choquante. À l'approche des Jeux Olympiques 2024 qui se tiendront dans la capitale, le gouvernement souhaite que les sans-abris se déplacent en province et "veut que Paris soit un décor de Disney", selon Philippe Caverivière."Nos amis SDF vont partir en colonie de vacances, une sorte de sympathie de classe verte de la misère", ajoute-t-il. De toute évidence, les membres de l'exécutif désirent que cet évènement sportif majeur se déroule correctement pour donner une belle image de Paris. "Pas de saleté, pas d'insécurité, pas de délinquance, pas de pollution. Rassurez-vous, juste après ça redeviendra sale et dangereux".

"J'ai revu Emily in Paris, il n'y a pas de SDF, ils n'en ont pas mis dedans. Il y a plus d'effets spéciaux dans Emily in Paris que dans Avatar", selon l'humoriste. Le gouvernement s'était déjà attiré des critiques après l'annonce de la réquisition de 3.000 logements étudiants du Crous et cette fois-ci, les hôtels ne veulent plus loger de sans abri, car ils attendent des touristes étrangers. "S'ils n'ont pas fini d'expulser tous les gars juste avant les JO, les gars vont s'adapter, c'est la mairie, ils vont réagir vite, ils vont faire une nouvelle épreuve : un lancer de clodo", estime Philippe Caverivière.

