Philippe Caverivière : "Prions pour remercier le Seigneur qui a ressuscité la chatte à Didier Deschamps"

La France a magnifiquement débuté sa Coupe du monde, mardi 22 novembre, avec une victoire (4-1) face à l'Australie. Philippe Caverivière est revenu sur ce succès des Bleus à l'occasion de sa chronique quotidienne. "Tous ensemble, nous allons prier pour remercier le Seigneur qui hier soir a ressuscité la chatte à Didier Deschamps", pointe le chroniqueur.

Si ce succès est plutôt encourageant pour les Bleus, Philippe Caverivière est plutôt mesuré.

"On ne va pas s’enflammer non plus, on n'a pas battu l’Argentine ou le Brésil. Le onze de l’Australie, c'est dix kangourous dans le champ et un koala dans les buts", remarque le chroniqueur.

Faut-il boycotter cette Coupe du monde 2022 ? Les appels dans ce sens ont bondi ces derniers mois. Et Philippe Caverivière voulait aussi ne pas regarder les matchs du Mondial. "Comme tous les Français, j'ai craqué", reconnait-il au lendemain du match de l'équipe de France.

