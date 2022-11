Philippe Caverivière : "Aucun ouvrier pakistanais n'est mort pendant la cérémonie d'ouverture, chapeau le Qatar"

La Coupe du monde 2022 a débuté, dimanche 20 novembre, par la victoire de l'Équateur sur le Qatar (2-0). Et avant de débuter son Mondial face à l'Australie mardi 22 novembre, l'équipe de France a appris une mauvaise nouvelle : le forfait de Karim Benzema. "On ne sait pas si la cuisse gauche de Benzema a souhaité boycotter le Mondial pour des raisons politiques. Le diagnostic est tombé très vile, Noël le Graët, un des plus grands spécialistes, a examiné l'attaquant, même s'il est plus expert de la cuisse de secrétaires et de stagiaires", pointe Philippe Caverivière.

N'Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku et maintenant Karim Benzema, les forfaits s'accumulent du côté des Bleus. "Si vous avez un short et un passeport en cours de validité, Didier Deschamps peut vous appeler à tout moment", remarque l'humoriste.

Philippe Caverivière revient aussi sur la cérémonie d'ouverture. "Moi j'ai regardé, j'ai été agréablement déçu, c'est toujours chiant une cérémonie d'ouverture", souligne l'humoriste. Mais ce dernier a néanmoins trouvé un point positif sur cette cérémonie. "Quasiment, aucun ouvrier pakistanais n'est mort pendant la cérémonie d'ouverture, et pour ça, chapeau le Qatar".

